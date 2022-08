Caro energia e bollette, Conte: “Subito in Parlamento per interventi massicci” (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Subito in Parlamento tutte le forze politiche, unite, per chiedere interventi massicci al governo ed evitare un autunno rosso per famiglie e imprese. A chiederlo, con un post su Facebook, il leader del M5S Giuseppe Conte, non senza rivendicare di aver lanciato il grido d’allarme mesi fa, ignorato. “Più 711 euro a famiglia: questa – secondo Codacons – è la stangata di autunno che si abbatterà sui cittadini, schiacciati da bollette e spesa alimentare. Non siamo disposti a far ricadere sulla testa delle persone i ritardi accumulati su tetto al prezzo del gas, scostamento di bilancio, tassazione su extraprofitti ben più efficace, taglio Iva sui beni alimentari. Quando abbiamo alzato la voce con il Governo, già 6 mesi fa – attacca l’ex premier – per un piano straordinario ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) –intutte le forze politiche, unite, per chiedereal governo ed evitare un autunno rosso per famiglie e imprese. A chiederlo, con un post su Facebook, il leader del M5S Giuseppe, non senza rivendicare di aver lanciato il grido d’allarme mesi fa, ignorato. “Più 711 euro a famiglia: questa – secondo Codacons – è la stangata di autunno che si abbatterà sui cittadini, schiacciati dae spesa alimentare. Non siamo disposti a far ricadere sulla testa delle persone i ritardi accumulati su tetto al prezzo del gas, scostamento di bilancio, tassazione su extraprofitti ben più efficace, taglio Iva sui beni alimentari. Quando abbiamo alzato la voce con il Governo, già 6 mesi fa – attacca l’ex premier – per un piano straordinario ...

