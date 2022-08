Calciomercato Juventus | giocatore in uscita | ecco quanto chiedono i bianconeri

(Di sabato 27 agosto 2022) Laha bisogno di regalare ad Allegri un centrocampista ma prima serve cedere; la società ha fissato il prezzo di un titolare. Nel mercato dellamancano ancora dei tasselli in modo da far avere ad Allegri una rosa che possa arrivare in fondo a tutte e tre le competizioni; il tecnico ha bisogno di un centrocampista, che faccia girare la squadra (vista la difficoltà nel creare gioco avuta nel match con la Sampdoria) e un attaccante di riserva per far rifiatare Vlahovic. Perriguarda il primo obiettivo troviamo Paredes in cima alla lista dei desideri ma serve prima vendere; da questo punto di vista la società ha fissato il prezzo di un possibile partente. LaPresseL’ultimo tassello per completare il centrocampo dellaè un centrocampista; Allegri ha bisogno di un regista che riesca a dettare ...

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Trattativa con il @PSG_inside ai dettagli per #Paredes - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, la firma di #Paredes arriverà dopo il weekend - GiovaAlbanese : Ora la #Juventus passa all'assalto di #Paredes: il giorno chiave per la chiusura potrebbe essere domenica. Prima te… - Luxgraph : Juve, Paredes al dettaglio: la svolta è imminente - whtylly : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, la firma di #Paredes arriverà dopo il weekend -

Ai capitolini anche il 10% sulla futura rivendita del giocatore, escluso dalla gara di questa sera con laperché è stata confermata anche da Mourinho l'imminenza della chiusura dell'...Commenta per primo In una diretta Twitch il Kun Aguero parla così al suo amico Otamendi: 'Ti voglio bene, so che picchierai tutti tra PSG e, ma ti prego non fare male a Messi: ricordati che ha il suo ultimo Mondiale. Magari risparmia pure Di Maria'.La Juventus ha bisogno di regalare ad Allegri un centrocampista ma prima serve cedere; la società ha fissato il prezzo di un titolare.Calcio in tv le partite oggi sabato 27 agosto 2022 su Sky, NOW, Dazn, dove vedere in tv e in streaming lo sport di oggi ...