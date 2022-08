Calcio: Spalletti, 'chi non vorrebbe allenare CR7 ma la vedo dura che possa accadere' (Di sabato 27 agosto 2022) Napoli, 27 ago. - (Adnkronos) - "Voglio vedere quale allenatore rinuncerebbe a questa cosa da raccontare per tutta la vita. Se poi però parliamo di realtà dico che non c'è nessuna trattativa". L'allenatore del Napoli risponde così in merito ad un eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo al club azzurro. "De Laurentiis non ha ricevuto offerte per Osimhen e dobbiamo rimanere più realisti possibile -sottolinea Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina-. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, la vedo dura che possa succedere una cosa del genere. Non c'è niente di concreto al momento, poi bisognerebbe sentire Giuntoli e gli uomini mercato". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Napoli, 27 ago. - (Adnkronos) - "Voglio vedere quale allenatore rinuncerebbe a questa cosa da raccontare per tutta la vita. Se poi però parliamo di realtà dico che non c'è nessuna trattativa". L'allenatore del Napoli risponde così in merito ad un eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo al club azzurro. "De Laurentiis non ha ricevuto offerte per Osimhen e dobbiamo rimanere più realisti possibile -sottolineain conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina-. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, lachesuccedere una cosa del genere. Non c'è niente di concreto al momento, poi bisognerebbe sentire Giuntoli e gli uomini mercato".

