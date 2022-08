Bimbo di 4 anni schiacciato da una porta in una casa. È grave

Giorgiolaporta : Avete strumentalizzato il corpicino esanime di un bimbo siriano di 3 anni per aprire un evento di partito e ora fat… - matteosalvinimi : Drogato, senza patente, sotto effetto di droga e con una gamba ingessata investe e uccide un bimbo di 12 anni. Foll… - ANPIRomaPosti : Militanti del PRT-ERP, #AnaMaríaBaravalle e #GiulioCesareGalizzi vennero sequestrati insieme il #27agosto 1976 a… - Andrea_Tibaut : @Gitro77 Esattamente. Anche un bimbo di tre anni lo capisce. È talmente evidente che è un piano, un percorso fatto… - infoitinterno : Bimbo di 3 anni cade in piscina e muore annegato -

Grave incidente domestico nel pomeriggio di oggi ad Armeno, in provincia di Novara . Un bambino di 4è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una porta . Il piccolo stava giocando all'interno di una casa in ristrutturazione di proprietà di una famiglia di turisti stranieri, ...Un bambino di appena 3è morto annegato in piscina dopo esserci caduto all'interno ... Prima del tragico epilogo, ilavrebbe fatto il bagno con il nonno. Quando il signore è uscito, aveva ...Si attende ora l’esecuzione dell’autopsia per riportare la salma in Italia Una bimba di 7 anni di Napoli è morta a Monaco di Baviera in Germania. La piccola, secondo quanto riportato dal sito… Leggi ...Uccisa dopo essere stata colpita in pieno da una statua mentre giocava: è la tragedia - ancora piena di interrogativi - avvenuta in un hotel di Monaco di ...