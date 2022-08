Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 agosto 2022)DEL 26 AGOSTOORE 18:20 MARCO CILUFFO BENTROVATI ALL ASCOLTO CON GLIA GGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLAIN APERTURA INCOLONNAMENTI SULL’AUTOSTRADA A1 NAPOLIPER UN INCIDENTE TRA CEPRANO E FROSINONE AL KM 630 PER CHI PROCEDE VERSO IL RACCORDO ANULARE SULLO STESSO RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA SVINCOLO ARDEATINA CON INCOLONNAMENTI FINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA VIA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE VERSO LATINA MENTRE VERSO IL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA PER CHI SI SPOSTA CON IL METRO’ RICORDIAMO CHE IL VENERDÌ E IL SABATO, LE METROPOLITANE SEGUONO ...