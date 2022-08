Un altro domani anticipazioni: Julia commette una pazzia (Di venerdì 26 agosto 2022) Un altro domani anticipazioni, Julia commette una pazzia: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela di Canale 5. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Un altro domani, telenovela di Canale 5 che ha fatto il suo esordio in onda proprio all’inizio di quest’estate. Un altro domani, Julia commette una pazzia: ecco cosa succede nella puntata di oggi.Non mancheranno le emozioni anche nella puntata trasmessa oggi, venerdì 26 agosto; ancora una volta spazio per le particolari vicende di Julia, alle prese coi problemi della bottega, e quelle di Carmen nel passato nella colonia ... Leggi su formatonews (Di venerdì 26 agosto 2022) Ununa: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela di Canale 5. Come ogni giorno, vi riportiamo leper la nuova puntata di Un, telenovela di Canale 5 che ha fatto il suo esordio in onda proprio all’inizio di quest’estate. Ununa: ecco cosa succede nella puntata di oggi.Non mancheranno le emozioni anche nella puntata trasmessa oggi, venerdì 26 agosto; ancora una volta spazio per le particolari vicende di, alle prese coi problemi della bottega, e quelle di Carmen nel passato nella colonia ...

GiuseppeConteIT : In questi giorni mi pare ci sia un’ostinata ricerca di polemiche ad uso elettorale, legate per lo più a temi lontan… - allafrutta2 : @alfio46855422 @pierpaolopretel Non dicono lo disse lei mattia...fatti vedere da uno bravo...stai andando oltre la… - Grosiglioni : RT @Piegheperse: In un anno, #CiSonoGiorni in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani,perció oggi è il gi… - lorenzoparente_ : @mirkotorre24 Io credo che AdL vacillerebbe perché Osihmen dovrebbe poi rinnovare tra 1 anno..si ma a quali cifre?… - keccastar : RT @avantibionda: Viette a riprende Hoara, chè non se sopporta più. E sbrìghete, altro che “domani è un altro giorno”. -