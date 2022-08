Uccisa a Bologna, il procuratore: "Denuncia non riguardava episodi violenti" (Di venerdì 26 agosto 2022) commenta Bologna, donna massacrata dal compagno - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Bologna, donna massacrata dal compagno - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow TRAGICO INCIDENTE ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 agosto 2022) commenta, donna massacrata dal compagno - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci, donna massacrata dal compagno - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow TRAGICO INCIDENTE ...

Agenzia_Ansa : La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto all'Ispettorato di 'svolgere con urgenza accertamenti' in m… - fattoquotidiano : Dal 1° gennaio al 21 agosto del 2022 ci sono stati 198 omicidi con 76 vittime donne, di cui 66 uccise in ambito fam… - Agenzia_Ansa : Donna uccisa a mazzate a Bologna, un uomo la perseguitava. La vittima aveva 56 anni, è intervenuta la Polizia #ANSA - Fr_Grassi : RT @fracco_: Nella notte tra martedì e mercoledì, a Bologna, Alessandra Matteuzzi è stata uccisa a martellate dal suo ex, Giovanni Padovani… - ravanin58 : RT @Fabrizio_Basile: Ieri a Bologna è stata uccisa a martellate una donna da un perfetto rappresentante di maschio italico, privo di qualsi… -