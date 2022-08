Trovata in un canile, la cagnolina ha sette anni e aveva appena partorito. Ora però andrà a vivere in una casa magnifica, finalmente (Di venerdì 26 agosto 2022) Strano chiamare un cane Mamma Mia, ma Harry e Meghan, che si battono da tempo per incrementare le adozioni dai canili, non si sono soffermati sul nome insolito e anche questa volta hanno voluto fare da esempio. La nuova cagnolina da loro adottata proviene dal Beagle Freedom Project, che si occupa in massima parte di cani utilizzati in laboratori, ed era stata salvata un mese fa insieme ad altri quattromila trovatelli. Leggi anche › Cani e gatti da adottare. Aumentano le adozioni, ma anche le richieste di aiuto Harry e Meghan danno il benvenuto a Mamma Mia, la nuova cagnolina La beagle di sette anni aveva appena dato alla luce ben otto cuccioli quando Meghan Markle, 41 ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 agosto 2022) Strano chiamare un cane Mamma Mia, ma Harry e Meghan, che si battono da tempo per incrementare le adozioni dai canili, non si sono soffermati sul nome insolito e anche questa volta hanno voluto fare da esempio. La nuovada loro adottata proviene dal Beagle Freedom Project, che si occupa in massima parte di cani utilizzati in laboratori, ed era stata salvata un mese fa insieme ad altri quattromila trovatelli. Leggi anche › Cani e gatti da adottare. Aumentano le adozioni, ma anche le richieste di aiuto Harry e Meghan danno il benvenuto a Mamma Mia, la nuovaLa beagle didato alla luce ben otto cuccioli quando Meghan Markle, 41 ...

