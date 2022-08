(Di venerdì 26 agosto 2022) Il sorteggio dei gironi della coppa più prestigiosa, che non vinciamo dal 2010, è stato poco benevolo con tre delle quattro squadre italiane al via. Per i bianconeri una sfida con i francesi dal sapore «politico»: l’emiro Al-Khelaifi ha preso il posto di Agnelli alla guida dell’Eca

La Stampa

...sfidano il Psv Eindhoven di Ruud van Nistelrooy nell'andata dei preliminari diLeague ...00 - DRAGON BALL SUPER - LA VENDETTA DI F! UNAASTUTAMENTE CONGENIATA 18:30 - DRAGON BALL ...Troveremo un ambiente euforico, sarà unaper noi". Riguardo l'arrivo di De Ligt, il ... I nostri obiettivi non cambiano: puntiamo al titolo, ma anche a far bene in". . Trappola Champions: la Juve pesca il Psg, Barcellona e Bayern per l'Inter. Liverpool e Ajax per il Napoli