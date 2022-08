Traffico Roma del 26-08-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati dalla redazione ilsi mantiene nel complesso scorrevole sulle strade della capitale pochi gli spostamenti al momento in zona Marconi la polizia locale comune incidente con le possibili disagi sul Lungotevere degli Inventori all’altezza di via Alessandro Cruto per l’incontro di calcio Lazio Inter di questa sera alle 20:45 dalle ore 18 sono previste le consuete modifiche alla viabilità in zone limitrofe lo stadio terminati i lavori in via Salaria strada riaperta altra piazza di Priscilla e viale Somalia sempre chiusa per un avvallamento sulla stradale via del Mandrione in prossimità del Ponte ferroviario per trasporto pubblico ricordiamo che si va al 5 settembre i lavori serali sulla ferrovia Metre-lido sono sospesi pertanto le corse ...