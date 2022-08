ioloraccolgo : Sversamento idrocarburi:Monfalcone chiede risarcimento danni - FratellidItalia : RT @F_Scoccimarro: ?? Assenza chiazze idrocarburi nel Golfo Panzano. #ArpaFVG ha effettuato oggi, 25/08/22, sorvoli con drone nelle aree m… - F_Scoccimarro : ?? Assenza chiazze idrocarburi nel Golfo Panzano. #ArpaFVG ha effettuato oggi, 25/08/22, sorvoli con drone nelle a… - FratellidItalia : RT @F_Scoccimarro: ???? Sversamento idrocarburi: operazioni pulizia a Marina Julia (Monfalcone) La spiaggia presenta ancora evidenze dovute… - F_Scoccimarro : ???? Sversamento idrocarburi: operazioni pulizia a Marina Julia (Monfalcone) La spiaggia presenta ancora evidenze d… -

Agenzia ANSA

... Protezione Civile comunale e Servizio Tecnico del Comune, e l'attività di ditte specializzate per "arginare e rimediare per quanto possibile allodi heavy fuel oil, materiale molto ...... già avviati gli interventi più urgenti Disinfestazione contro le zanzare a Tolmezzo e Verzegnis: i divieti e cosa saperedia Monfalcone, scatta il fermo amministrativo per ... Sversamento idrocarburi:Monfalcone chiede risarcimento danni - Cronaca La sindaca di Monfalcone (Gorizia) ha inviato una richiesta di risarcimento danni per "i danni patiti e patiendi" dal Comune per lo sversamento in mare il 22 agosto scorso, di carburante molto inquina ...Un tribunale civile del Perù ha dichiarato ammissibile una causa per richiesta di risarcimento per un importo pari a 4,5 miliardi di dollari intentata dall'Istituto Nazionale per la Difesa della Conco ...