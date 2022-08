Agenzia_Ansa : Sale a 230,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, infrangendo di nuovo la soglia dei 230 punti… - fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude a 229 punti base: Rendimento finale del prodotto del Tesoro al 3,68% - stefanoservadei : Utopia 'Avere il coraggio di togliere le sanzioni alla Russia e diventare in due anni il paese più virtuoso in Eru… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sale a 230,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, infrangendo di nuovo la soglia dei 230 punti super… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Sale a 230,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, infrangendo di nuovo la soglia dei 230 punti super… -

Balza in alto lo, posizionandosi a +230 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento deldecennale pari al 3,68%. Tra gli indici di Eurolandia scende Francoforte , con ...trae Bund in crescita: il differenziale ha chiuso la seduta a 229 punti base con un massimo di giornata a quota 234, dopo i 222 'basis point' dell'avvio. Forte la tensione sui titoli di ...Spread tra Btp e Bund in crescita: il differenziale ha chiuso la seduta a 229 punti base con un massimo di giornata a quota 234, dopo i 222 'basis point' dell'avvio. (ANSA) ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...