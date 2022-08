Roma, la probabile formazione contro la Juve: un solo cambio rispetto all'ultima (Di venerdì 26 agosto 2022) La Roma affronterà la Juventus all'Allianz Stadium ancora a punteggio pieno e senza aver subito reti nelle prime due partite di campionato.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Laaffronterà lantus all'Allianz Stadium ancora a punteggio pieno e senza aver subito reti nelle prime due partite di campionato....

pazzamentejuve : La probabile formazione della Juventus per la partita di domani contro la Roma. [Romeo Agresti] #JuveRoma ?????? - ZonaBianconeri : RT @mrallegri1: ??Probabile formazione di #JuveRoma #juve #dybala #Roma - mrallegri1 : ??Probabile formazione di #JuveRoma #juve #dybala #Roma - supporter_roma : @pollocanwait @PazzoperPazzo Si, questo è probabile, ma comunque la prima riserva nei 3 di centrocampo gioca per fo… - Sig_Ceretti : @stra_roma @pormeccartnei74 a voglia. Probabile sia un anno di transizione a livello di risultati. Magari non si ar… -