Non è un diritto Scontro tra #Roccella FdI e #Boldrini sull' #aborto

La polemica sollevata da Chiara Ferragni sull'aborto "impossibile" nelle Marche, respinta in toto da Fratelli d'Italia che ha mostrato numeri opposti, arriva nello studio di In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7. A confrontarsi nella puntata di giovedì 25 agosto sono state Eugenia Roccella di FdI e Laura Boldrini del Pd. All'esponente del partiti di Giorgia Meloni, Aprile dice: "L'aborto è un diritto, siamo d'accordo?". La risposta Roccella sorprende la conduttrice: "Io sono una femminista le femministe non hanno mai considerato l'aborto un diritto, hanno sempre detto che esula dal territorio del diritto". L'affermazione provoca la reazione di Boldrini, che sottolinea che per moltissime femministe l'aborto va considerato un diritto della donna.

