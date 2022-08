Mourinho: «Dybala ha la faccia di un bimbo ma non lo è. Negli ultimi due anni ha avuto poca continuità» (Di venerdì 26 agosto 2022) Di seguito il resoconto, ad opera di Tuttomercatoweb, della conferenza stampa con cui l’allenatore della Roma José Mourinho ha presentato la sfida di domani contro la Juventus di Allegri. Come arriva la sfida alla Juventus? “La squadra che gioca domani è la stessa di lunedì con il cambio di Zaniolo per Matic. Arriviamo con sei punti in due partite ed è importante. Ma arriviamo anche con la situazione di Zaniolo e Wijnaldum che sono due calciatori importanti per noi e cambiano la prospettiva della gara. Una cosa è avere una rosa più soluzioni e un’altra avere una rosa con meno soluzioni. E’ una partita contro una grande squadra che vuole vincere lo Scudetto. E’ una delle 38 gare della stagione. Giocare oggi o alla giornata 37 è la stessa cosa. Giocare contro una grande squadra è sempre difficile, ma è anche motivazionale e se la prendiamo in questo senso è top. Noi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Di seguito il resoconto, ad opera di Tuttomercatoweb, della conferenza stampa con cui l’allenatore della Roma Joséha presentato la sfida di domani contro la Juventus di Allegri. Come arriva la sfida alla Juventus? “La squadra che gioca domani è la stessa di lunedì con il cambio di Zaniolo per Matic. Arriviamo con sei punti in due partite ed è importante. Ma arriviamo anche con la situazione di Zaniolo e Wijnaldum che sono due calciatori importanti per noi e cambiano la prospettiva della gara. Una cosa è avere una rosa più soluzioni e un’altra avere una rosa con meno soluzioni. E’ una partita contro una grande squadra che vuole vincere lo Scudetto. E’ una delle 38 gare della stagione. Giocare oggi o alla giornata 37 è la stessa cosa. Giocare contro una grande squadra è sempre difficile, ma è anche motivazionale e se la prendiamo in questo senso è top. Noi ...

