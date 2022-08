LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Grassia, Rossi e Stanco in alto! Resca e De Filippis chiudono a 70, Ferrari a 68 (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05 Si sta per completare la prima sessione di qualifica del trap maschile agli Europei 2022, in quel di Larnaca. 14.00 Mauro De Filippis chiude l’ultima rotazione con un ottimo 24/25. Nel complesso, con un 22-24-24, si appaia a Resca a quota 70/75. 13.55 Mauro De Filippis attualmente è a quota 16 piattelli colpiti nella sua serie. 13.50 Il campione olimpico in carica, Jiri Liptak, va momentaneamente in testa: il ceco fa segnare un punteggio di 74/75. 13.45 Mauro De Filippis ha cominciato ora a sparare prendendo il primo piattello a disposizione. 13.42 Mauro De Filippis deve ancora iniziare a sparare nella terza serie di Tiro. 13.37 In testa, al momento, a quota 73/75 ci sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05 Si sta per completare la prima sessione di qualifica del trap maschile agli, in quel di Larnaca. 14.00 Mauro Dechiude l’ultima rotazione con un ottimo 24/25. Nel complesso, con un 22-24-24, si appaia aa quota 70/75. 13.55 Mauro Deattualmente è a quota 16 piattelli colpiti nella sua serie. 13.50 Il campione olimpico in carica, Jiri Liptak, va momentaneamente in testa: il ceco fa segnare un punteggio di 74/75. 13.45 Mauro Deha cominciato ora a sparare prendendo il primo piattello a disposizione. 13.42 Mauro Dedeve ancora iniziare a sparare nella terza serie di. 13.37 In testa, al momento, a quota 73/75 ci sono ...

