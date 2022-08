Le polemiche per la nomina di Beatrice Venezi alla direzione di Taormina Arte (Di venerdì 26 agosto 2022) La direttrice di orchestra Beatrice Venezi torna a far parlare di sé. Con annesse polemiche. Questa volta non per la sua pArtecipazione a un evento organizzato da Fratelli d’Italia – come accaduto qualche mese fa -, ma per una nomina: nei giorni scorsi, infatti, è diventata la direttrice della Fondazione Taormina Arte. Questa scelta, però, ha lasciato sorpreso (per usare un eufemismo) il sindaco della città siciliana – che, tra l’altro, detiene il 50% delle quote della fondazione stessa – che ha protestato contro questa decisione presa a sua insaputa. Beatrice Venezi, polemiche per la nomina alla Fondazione Taormina Arte L’antropologo Mario Bolognari, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) La direttrice di orchestratorna a far parlare di sé. Con annesse. Questa volta non per la sua pcipazione a un evento organizzato da Fratelli d’Italia – come accaduto qualche mese fa -, ma per una: nei giorni scorsi, infatti, è diventata la direttrice della Fondazione. Questa scelta, però, ha lasciato sorpreso (per usare un eufemismo) il sindaco della città siciliana – che, tra l’altro, detiene il 50% delle quote della fondazione stessa – che ha protestato contro questa decisione presa a sua insaputa.per laFondazioneL’antropologo Mario Bolognari, ...

CottarelliCPI : In questi giorni un po’ troppe polemiche sulla scuola. Per chi ha dubbi, è utile ricordare cosa Gesualdo Bufalino s… - CarloCalenda : Serve un time-out nella campagna elettorale. Fermiamoci un secondo, incontriamoci, mettiamo da parte le polemiche.… - Agenzia_Ansa : Sanna Marin commossa in pubblico dopo le polemiche per le feste. La premier finlandese: 'Sono umana e anche io a vo… - armidago68 : RT @ChiranAngelgela: Non mi farò trascinare nelle polemiche sulla 'preparazione politica' di #IlariaCucchi. Dico solo che la politica non è… - Mariate48641882 : RT @CottarelliCPI: In questi giorni un po’ troppe polemiche sulla scuola. Per chi ha dubbi, è utile ricordare cosa Gesualdo Bufalino scriss… -