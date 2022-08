Le firme digitali non valgono per presentare le liste (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo hanno deciso le Corti d'Appello nelle quali le aveva depositate Marco Cappato per la sua lista Referendum e Democrazia Leggi su ilpost (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo hanno deciso le Corti d'Appello nelle quali le aveva depositate Marco Cappato per la sua lista Referendum e Democrazia

quinta : @marcocappato , con la presentazione della lista con firme digitali, sta facendo una battaglia di civiltà e di attu… - marcocappato : +++ Siamo stati esclusi dalle #ElezioniPolitiche2022. Per ora. Draghi ha 48 ore di tempo per intervenire con Decret… - marcocappato : Se il Governo non interviene entro 3 giorni, rischiamo di essere eliminati dalle elezioni perché: 1- non facciamo p… - ilpost : Le firme digitali non valgono per presentare le liste - MIBrutus : RT @quinta: @marcocappato , con la presentazione della lista con firme digitali, sta facendo una battaglia di civiltà e di attualità (non d… -