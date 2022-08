Lazio-Inter, Inzaghi: “Sconfitta che fa male, serve maggiore cattiveria in campo” (Di venerdì 26 agosto 2022) “È una Sconfitta che fa male e che brucia. La partita è stata equilibrata contro un avversario forte. La rete di Luis Alberto ha indirizzato la partita. Dovevamo avere più cattiveria nell’episodio”. È l’analisi del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi dopo la Sconfitta esterna per 3-1 sul campo della Lazio. “Abbiamo fatto un primo tempo discreto, abbiamo avuto supremazia senza determinazione – spiega il tecnico a Dazn- Dobbiamo fare di più in partite così. Sull’1-1 dovevamo far girare l’episodio dalla nostra parte”. Non ha funzionato la prestazione difensiva dei nerazzurri: “Quel primo gol una squadra come la nostra non può prenderlo. Poi il secondo e il terzo sono stati due eurogol, due grandi giocate”. Primo scontro diretto e prima ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) “È unache fae che brucia. La partita è stata equilibrata contro un avversario forte. La rete di Luis Alberto ha indirizzato la partita. Dovevamo avere piùnell’episodio”. È l’analisi del tecnico dell’, Simonedopo laesterna per 3-1 suldella. “Abbiamo fatto un primo tempo discreto, abbiamo avuto supremazia senza determinazione – spiega il tecnico a Dazn- Dobbiamo fare di più in partite così. Sull’1-1 dovevamo far girare l’episodio dalla nostra parte”. Non ha funzionato la prestazione difensiva dei nerazzurri: “Quel primo gol una squadra come la nostra non può prenderlo. Poi il secondo e il terzo sono stati due eurogol, due grandi giocate”. Primo scontro diretto e prima ...

PoojaMedia : Lazio are chopping Inter Milan like Korede Spaghetti ?? - FBiasin : Vittoria stra-meritata della #Lazio: più precisa, più tecnica, questa sera “più squadra” dell’#Inter. Nerazzurri… - carlolaudisa : All’Olimpico l’#Inter si sgonfia nella rioresa. Il 3-1 della #Lazio firmato dai subentrati Luis Alberto e Pedro. Sa… - gianpy_italy : RT @stepa67: Lautaro Martinez , interista vero…stasera migliore in campo per la lazio, brozovic, questo è il mio pensiero…caro mister , sce… - Necmettinle35 : RT @tumbetresmi: Seria A 21:45 Lazio - Inter #TümbetBahisçininSitesi -