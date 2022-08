La Lazio piega l' Inter 3-1 all' Olimpico Decidono Luis Alberto e Pedro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 agosto 2022) Laspegne l'per 3-1 all'nella terza giornata del campionato di Serie A e vola momentaneamente in testa alla classifica con 7 punti. I nerazzurri escono invece a secco dall', dopo aver fissato il tabellino dell'inizio di campionato a punteggio pieno insieme a Napoli e Roma, che tra domani e domenica avranno l'occasione per allungare sui nerazzurri: sabato i giallorossi a casa della Juventus e domenica gli azzurri a casa della Fiorentina. A sbloccare lo stallo del primo tempo Felipe Anderson che di testa segna al 39' su passaggio di Sergej Milinkovic-Savic: rapido passaggio al Var per verificare un possibile fuorigioco ma tutto regolare. Poco dopo l'cerca il rigore con Dumfries atterrato in area ma sempre il Var certifica il fuorigioco di Lukaku che aveva fornito ...