Iran | dopo 40 anni tifose riammesse allo stadio | sedute separate dagli uomini

(Di venerdì 26 agosto 2022)oltre 40ledonne sono statedi calcio in. Finalmente le donneiane hanno potuto assistere a un match ufficiale a Teheran,che a partire dal 1979,la rivoluzione islamica, non era a loro stato concesso questo diritto. La sfida in questione era tra Esteghlal FC e Sanat Mes Kerman FCAzani. Secondo quanto riferisce il sito ufficiale della federcalcioiana, le donne sono statenelloe sono entrate attraverso un ingresso speciale in un parcheggio. SportFace.