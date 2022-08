Girona, interesse per un ex Manchester City (Di venerdì 26 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Girona si sarebbe interessata a Claudio Bravo del Real Betis. Tutti gli approcci sono però... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ilsi sarebbe interessata a Claudio Bravo del Real Betis. Tutti gli approcci sono però...

Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: #Calciomercato | Javi Hernández sceglie il Girona, il Rayo valuta altri due nomi per il ruolo di terzino sinistro: Franque… - StePicasso : RT @Rayo_Italia: #Calciomercato | Javi Hernández sceglie il Girona, il Rayo valuta altri due nomi per il ruolo di terzino sinistro: Franque… - rayistasmundo : RT @Rayo_Italia: #Calciomercato | Javi Hernández sceglie il Girona, il Rayo valuta altri due nomi per il ruolo di terzino sinistro: Franque… - Rayo_Italia : #Calciomercato | Javi Hernández sceglie il Girona, il Rayo valuta altri due nomi per il ruolo di terzino sinistro:… -