F1 GP Belgio, Verstappen: “La macchina va molto bene, domenica proverò a realizzare la rimonta” (Di venerdì 26 agosto 2022) Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, ha parlato delle sue sensazioni dopo le libere del venerdì del Gran Premio del Belgio, in vista della gara di domenica. In primo luogo l’olandese ha sottolineato le buone indicazioni avute in pista con la sua monoposto: “Il fatto che domenica partirò in fondo al gruppo non ha fatto cambiare il mio approccio. Io ed il team abbiamo cercato di trovare il miglior assetto possibile per la macchina e, sin da subito, mi sono sentito bene, tutto funziona nella giusta maniera. Certo, ci sono ancora piccoli dettagli da sistemare per ottenere un bilanciamento ancora migliore ma, come detto, fin dai primi giri sono stato contento del comportamento della mia macchina”. Successivamente il pilota ha dichiarato di voler provare a ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Il pilota della Red Bull, Max, ha parlato delle sue sensazioni dopo le libere del venerdì del Gran Premio del, in vista della gara di. In primo luogo l’olandese ha sottolineato le buone indicazioni avute in pista con la sua monoposto: “Il fatto chepartirò in fondo al gruppo non ha fatto cambiare il mio approccio. Io ed il team abbiamo cercato di trovare il miglior assetto possibile per lae, sin da subito, mi sono sentito, tutto funziona nella giusta maniera. Certo, ci sono ancora piccoli dettagli da sistemare per ottenere un bilanciamento ancora migliore ma, come detto, fin dai primi giri sono stato contento del comportamento della mia”. Successivamente il pilota ha dichiarato di voler provare a ...

