F1 | Belgio; Ferrari Sainz davanti in prime libere | poi Leclerc

CircusFuno : GP Belgio F1 (FP1): le due Ferrari davanti a tutti ma Verstappen impressiona - SassoMarcoSF91 : Tante posizioni di penalità per i piloti in Belgio: il riepilogo #F1 #Formula1 #news #newsf1 #stagione2022… - Gazzetta_it : F1 Belgio, prime libere firmate Sainz e Ferrari. Poi Leclerc e Verstappen - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Belgio 2022, FP1: Ferrari davanti con Sainz e Leclerc. La pioggia disturba la sessione ? di Alessandro Secchi ?? https:… - P300it : F1 | GP Belgio 2022, FP1: Ferrari davanti con Sainz e Leclerc. La pioggia disturba la sessione ? di Alessandro Sec… -

DALL'INVIATO A SPA. Cambio di motore sulladi Charles Leclerc. Il pilota monegasco correrà domenica il Gran premio delcon una nuova power unit e un nuovo cambio. Per penalità (ha già sostituito le tre power unit concesse dal ......1  sul circuito di Spa Francorchamps per quanto riguarda le prove libere FP1 del Gran Premio del2022. Nella classifica dei giri veloci si è fatta registrare una doppietta delle, ...Massimo Costa - XPB Images Una pioggia di penalità a Spa, ma anche pioggia vera, come da tradizione nelle Ardenne. Parecchi team hanno deciso di cambiare parti delle loro power unit se non ...ROMA, 26 AGO - Ferrari padrona nelle prime libere del Gp del Belgio a Spa. Miglior tempo per Carlos Sainz in 1'46''538 davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc (1'46''607) e alla Red Bull di M ...