Emanata la dichiarazione dei diritti dell’uomo 1789

TrevisoToday

... Doge della Repubblica di Venezia 1789 -lasui diritti dell'uomo: 'Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate ......atto formale relativo all'Hotel Baltic presentato agli uffici comunali era unadi ... Quindi è statauna ordinanza dalla sindaca alla amministratrice unica della Sugar Holiday con ... Venerdì 26 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo Il 26 agosto è il 238° giorno del calendario gregoriano. Mancano 127 giorni alla fine dell’anno. Santi del giorno: Sant’Alessandro di Bergamo (Martire) Etimologia: Alessandro, deriva dal greco “Aléksa ...Tre sono le misure di finanziamento: la prima riguarda la concessione di agevolazioni per l’imposta TARI anno 2021 per le utenze non domestiche, la seconda e la terza. che rientrano all’interno del Fo ...