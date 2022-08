Dopo 25 anni divorziano Sylvester Stallone e Jennifer Flavin (Di venerdì 26 agosto 2022) NEW YORK, 24 AGO – Rocky non andra’ oltre le nozze d’argento. E’ finito infatti il matrimonio tra Sylvester Stallone e Jennifer Flavin. Dopo 25 anni la coppia ha chiesto il divorzio. Lo riferisce People. Solo tre mesi fa Stallone aveva pubblicato una foto su Instagram in cui la coppia accarezzava un cavallo. Il post era una dedica ai 25 anni di matrimonio. Mentre lo scorso 10 agosto l’ex modella, sempre su social media, aveva pubblicato uno scatto in cui abbracciava le tre figlie. “Queste ragazze – diceva nel post – sono la mia priorita’. Null’altro importa. Noi 4 per sempre”. Stallone, 76 anni e Flavin, 54 anni, si sono sposati nel 1997, mentre la loro relazione era iniziata nel 1988. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022) NEW YORK, 24 AGO – Rocky non andra’ oltre le nozze d’argento. E’ finito infatti il matrimonio tra25la coppia ha chiesto il divorzio. Lo riferisce People. Solo tre mesi faaveva pubblicato una foto su Instagram in cui la coppia accarezzava un cavallo. Il post era una dedica ai 25di matrimonio. Mentre lo scorso 10 agosto l’ex modella, sempre su social media, aveva pubblicato uno scatto in cui abbracciava le tre figlie. “Queste ragazze – diceva nel post – sono la mia priorita’. Null’altro importa. Noi 4 per sempre”., 76, 54, si sono sposati nel 1997, mentre la loro relazione era iniziata nel 1988. ...

GuidoDeMartini : ?? DOPO LA BELLEZZA DI 2 (DUE!) ANNI SI “SCOPRE” L’IMPORTANZA DI UNA TERAPIA DOMICILIARE PRECOCE CON ANTINFIAMMATORI… - Agenzia_Ansa : Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie,… - GuidoDeMartini : ?? DOPO LA MORTE, IL GIUDICE ORDINA: INDAGATE SUL VACCINO ?? Calancea è morto a 24 anni nell'ottobre scorso per un'em… - NonnaMaria15 : RT @AStramezzi: Io lo faccio lo scrivo e lo dico dal Marzo 2020 di dare antinfiammatori precocemente e mi sono preso in tv dello stregone d… - alex_antony17 : RT @GuidoDeMartini: ?? DOPO LA MORTE, IL GIUDICE ORDINA: INDAGATE SUL VACCINO ?? Calancea è morto a 24 anni nell'ottobre scorso per un'emorra… -