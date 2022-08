Covid | 21 998 I nuovi casi | 99 le vittime nelle ultime 24 ore

(Di venerdì 26 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 21.998 idi Coronavirus in Italia, su un totale di 148.412 tamponi effettuati24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull’emergenza pandemica. Sono 99 i morti, con il totale delleda inizio pandemia che raggiunge quota 175.226. A livello di ospedalizzazioni, i ricoverati con sintomi sono 5.827 (177 in meno rispetto a ieri), dei quali 231 in terapia intensiva (-3). Il tasso di positività è del 14,8%. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

