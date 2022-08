Contro i femminicidi serve la detenzione (Di venerdì 26 agosto 2022) Con l’omicidio di Alessandra Matteuzzi salgono a 77 le donne uccise dall’inizio del 2022. Alessandra come tante altre vittime di femminicidio aveva denunciato il suo ex ma questo non è bastato per impedire che fosse uccisa. La denuncia non è riuscita a salvarla ed è stata massacrata a martellate sotto il portone di casa da chi forse avrebbe potuto essere fermato. Una morte che ha riaperto il dibattito sulla validità delle misure messe in campo Contro il femminicidio, perché le donne anche se denunciano muoiono lo stesso. Su quest’ultimo caso è intervenuta anche la ministra Cartabia avviando un’indagine interna per capire se si tratti di un caso di malagiustizia ma il problema secondo la polizia ha radici più profonde. «Il problema non è una mancata preparazione delle forze dell’ordine o un mancato loro intervento, come qualcuno ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 agosto 2022) Con l’omicidio di Alessandra Matteuzzi salgono a 77 le donne uccise dall’inizio del 2022. Alessandra come tante altre vittime dio aveva denunciato il suo ex ma questo non è bastato per impedire che fosse uccisa. La denuncia non è riuscita a salvarla ed è stata massacrata a martellate sotto il portone di casa da chi forse avrebbe potuto essere fermato. Una morte che ha riaperto il dibattito sulla validità delle misure messe in campoilo, perché le donne anche se denunciano muoiono lo stesso. Su quest’ultimo caso è intervenuta anche la ministra Cartabia avviando un’indagine interna per capire se si tratti di un caso di malagiustizia ma il problema secondo la polizia ha radici più profonde. «Il problema non è una mancata preparazione delle forze dell’ordine o un mancato loro intervento, come qualcuno ...

