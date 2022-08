Conferenza stampa Juric: «Alvini gioca simile a noi. Se giocheremo rilassati prenderemo 5 gol» (Di venerdì 26 agosto 2022) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro la Cremonese Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni: CREMONESE – «Sono un’ottima squadra e che gioca simile a noi. Conosco il modo di giocare di Alvini avendolo visto a Perugia. giocano con ritmo e accelerazioni. Sono curioso di vedere se riusciremo a tenere questi ritmi. Loro hanno perso due partite giocando molto bene, se saremo rilassati prenderemo cinque gol». FORMAZIONE – «Non ci saranno grandi cambi rispetto alle ultime. Ci penserò. Lukic? Vuole riconquistarsi il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Ivan, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della sfida contro la Cremonese Ivan, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della sfida contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni: CREMONESE – «Sono un’ottima squadra e chea noi. Conosco il modo dire diavendolo visto a Perugia.no con ritmo e accelerazioni. Sono curioso di vedere se riusciremo a tenere questi ritmi. Loro hanno perso due partitendo molto bene, se saremocinque gol». FORMAZIONE – «Non ci saranno grandi cambi rispetto alle ultime. Ci penserò. Lukic? Vuole riconquistarsi il ...

