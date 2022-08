Come affrontare un aborto: visto dalla parte dell’uomo (Di venerdì 26 agosto 2022) Torniamo a parlare di aborto. Questa volta non in ottica di diritti e tutele legali, ma da una prospettiva particolare: quella degli uomini. Anche per loro, sebbene le ricerche e gli studi in materia siano ancora marginali e poco diffusi, l’evento dell’aborto (spontaneo o Come scelta della donna) rappresenta una situazione delicata e potenzialmente pericolosa. Scopriamo quindi Come un uomo possa affrontare un aborto e quali conseguenze una situazione di questo tipo possa provocare sulla sua serenità e stabilità. L’aborto visto dalla parte dell’uomo Quando si parla di aborto è sempre doveroso distinguere tra aborto spontaneo e interruzione volontaria di gravidanza. La ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 26 agosto 2022) Torniamo a parlare di. Questa volta non in ottica di diritti e tutele legali, ma da una prospettiva particolare: quella degli uomini. Anche per loro, sebbene le ricerche e gli studi in materia siano ancora marginali e poco diffusi, l’evento dell’(spontaneo oscelta della donna) rappresenta una situazione delicata e potenzialmente pericolosa. Scopriamo quindiun uomo possaune quali conseguenze una situazione di questo tipo possa provocare sulla sua serenità e stabilità. L’Quando si parla diè sempre doveroso distinguere traspontaneo e interruzione volontaria di gravidanza. La ...

BelpietroTweet : Putin regge nonostante lo stallo sul campo: l’embargo non ha distrutto l’economia russa. L’Europa invece non sa com… - francescacheeks : i giocatori della samp zero voglia di giocare, tutti a terra e via così, grazie mille, praticamente una dimostrazio… - _filib_04 : Se vogliamo giocarcela con Bayern o Barca dobbiamo sbagliare poco, sembrare temibili e non la sfavorita come tutti… - GiancarloLomba1 : RT @annapaolaconcia: Facciamo così: nella mia bolla (che è una bolla di tanti e tante) chiediamo quotidianamente come ciascuna forza politi… - RaffyM48 : Il presidente di confindustria chiede a questo governo ancora in carica, di affrontare il caro energia.. Come x dir… -