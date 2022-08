Champions, Inter gruppo di ferro, Napoli difficile, Juve-Milan ok (Di venerdì 26 agosto 2022) Inter nel gruppo di ferro con Bayern e Barcellona; Juventus con Psg e Benfica; Napoli con Ajax e Liverpool; Milan con Chelsea e Salisburgo. Sorteggio in agrodolce per le quattro squadre italiane impegnate in Champions League. Sicuramente i nerazzurri hanno il gruppo più complicato. Non va bene nemmeno al Napoli mentre Milan e Juve hanno buone possibilità di passare il turno. Questi i sorteggi dei gironi di Champios League:gruppo A: Ajax (Ola), Liverpool (Ing), Napoli, Rangers Glasgow (Sco) gruppo B: Porto (Por), Atletico Madrid (Spa), Bayer Leverkusen (Ger), Bruges (Bel). gruppo C: Bayern Monaco (Ger), Barcellona (Spa), ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 agosto 2022)neldicon Bayern e Barcellona;ntus con Psg e Benfica;con Ajax e Liverpool;con Chelsea e Salisburgo. Sorteggio in agrodolce per le quattro squadre italiane impegnate inLeague. Sicuramente i nerazzurri hanno ilpiù complicato. Non va bene nemmeno almentrehanno buone possibilità di passare il turno. Questi i sorteggi dei gironi di Champios League:A: Ajax (Ola), Liverpool (Ing),, Rangers Glasgow (Sco)B: Porto (Por), Atletico Madrid (Spa), Bayer Leverkusen (Ger), Bruges (Bel).C: Bayern Monaco (Ger), Barcellona (Spa), ...

Inter : Le parole di mister Simone Inzaghi e del Vice President Zanetti dopo il sorteggio del girone di Champions ???? - DiMarzio : #ChampionsLeague | @Inter in gruppo con @FCBayern e @FCBarcelona - OptaPaolo : 0 - L’Inter è imbattuta contro il Bayern Monaco in sfide in competizioni europee giocate lontane da casa, grazie a… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Primo atto ufficiale della Champions League 2022-2023. Sono stati definiti giovedì 25 agosto gli otto gironi durante il… - Villasboa___ : RT @90ordnasselA: Sorteggio Champions durante il volo per Roma. @Inter -