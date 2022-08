Canova, al via nella capitale Dance Screen in the land (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Danzare sulle linee pure scolpite da Antonio Canova, volare idealmente sul percorso che il grande artista ha tracciato a Roma, disegnando una mappa neoclassica sulla scoperta dell’antico, ma rivisto con la curiosità dell’archeologo e la modernità dell’urbanista. È con questo spirito che l’Associazione Canova22 ha ideato e organizzato il Festival DanceScreen in the land in occasione del bicentenario della morte dell’artista di origine veneta molto legato a Roma. In cartellone un ricco programma di spettacoli all’aperto con la luce del tramonto, coreografie contemporanee messe in scena reinterpretando le sue opere, performance, passeggiate archeologiche, workshop di storytelling e collage digitali, gaming creativi e gratuiti per i più giovani. Il tutto in tre location affascinanti sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Danzare sulle linee pure scolpite da Antonio, volare idealmente sul percorso che il grande artista ha tracciato a Roma, disegnando una mappa neoclassica sulla scoperta dell’antico, ma rivisto con la curiosità dell’archeologo e la modernità dell’urbanista. È con questo spirito che l’Associazione22 ha ideato e organizzato il Festivalin thein occasione del bicentenario della morte dell’artista di origine veneta molto legato a Roma. In cartellone un ricco programma di spettacoli all’aperto con la luce del tramonto, coreografie contemporanee messe in scena reinterpretando le sue opere, performance, passeggiate archeologiche, workshop di storytelling e collage digitali, gaming creativi e gratuiti per i più giovani. Il tutto in tre location affascinanti sul ...

Canova, al via nella capitale Dance Screen in the land

Nella sua instancabile attività artistica e culturale si muoveva tra gli studi in Via Canova a Campo Marzio e il sito archeologico, vivendo l'emozione per il ritrovamento dei marmi antichi. E adesso, ...

Cinemadamare arriva a Potenza

... con baricentro in Via Pretoria. Ma non mancano i registi che hanno annunciato di voler portare i ... a Sepino in Molise, a Possagno in Veneto (per la commemorazione di Antonio canova, morto 200 anni fa)...