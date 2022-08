Bonadio-Marterer oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni US Open 2022 (Di venerdì 26 agosto 2022) Riccardo Bonadio dovrà vedersela con Maximilian Marterer in occasione dell’ultimo turno delle qualificazioni allo US Open 2022. Occasione d’oro per il tennista azzurro, che all’età di 29 anni raggiunge per la prima volta il terzo turno del draw cadetto di uno slam. Dopo la bella vittoria all’esordio contro Forejtek, Bonadio si è ripetuto in rimonta ai danni di Gojo, annullando ben 5 match point nel secondo set e recuperando un break di ritardo nel terzo. A separarlo dal main draw c’è ora il tedesco Marterer, favorito secondo i bookmakers. Guai però a sottovalutare Riccardo. TABELLONE MONTEPREMI La sfida tra Bonadio e Marterer è in programma oggi, venerdì 26 agosto, come primo incontro sul Campo 9 a partire dalle ore ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Riccardodovrà vedersela con Maximilianin occasione dell’ultimo turno delleallo US. Occasione d’oro per il tennista azzurro, che all’età di 29 anni raggiunge per la prima volta il terzo turno del draw cadetto di uno slam. Dopo la bella vittoria all’esordio contro Forejtek,si è ripetuto in rimonta ai danni di Gojo, annullando ben 5 match point nel secondo set e recuperando un break di ritardo nel terzo. A separarlo dal main draw c’è ora il tedesco, favorito secondo i bookmakers. Guai però a sottovalutare Riccardo. TABELLONE MONTEPREMI La sfida traè in programma, venerdì 26 agosto, come primo incontro sul Campo 9 a partire dalle ore ...

