Ascolti TV | i debutti della stagione 2022 2023 confrontati con quelli dell’anno precedente

fabiofabbretti : #AscoltiTv: i debutti della nuova stagione 2022/2023 confrontati con quelli dello scorso anno. Chi sale e chi scend… -

Nella guerra degli, la Rai schiera un esercito al femminile. Torna, dopo 25 anni a Mediaset,... attesissimo e costosissimo prequel di ' Games of Thrones ' , ma sono in arrivo nuovi. Dal ...... perché le copie vendute con questa tecnologia verranno aggregate ai dati degliin ... come quello di Laura Pausini, Cesare Cremonini o ancora Stromae e Placebo, fino a grandicome Mara ...“Uomini e Donne” e gli “Amici” di Maria De Filippi, gli “Scherzi a Parte” di Enrico Papi. E poi “Domenica In” con Mara Venier salda al timone, ...The Cw in America manda in onda in un'unica serata due serie provenienti dall'Italia: la prima stagione di Leonardo e Diavoli 2 ...