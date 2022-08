Una Vita, anticipazioni 27 agosto: Luzdivina viene a sapere da Lolita i segreti di Genoveva e fa la spia con Marcelo. Un momento intimo tra la Casado e Fidel fa arrabbiare Ramòn (Di giovedì 25 agosto 2022) Una Vita, anticipazioni 27 agosto: nella puntata di domani rivedremo Luzdivina, che continuerà a tramare con Marcelo contro Genoveva, questa volta attraverso l’inconsapevole Lolita. David riceve delle richieste di aiuto contro Luis Manas. Una decisione della vedova di Antonito e Fidel scatena l’ira di Ramòn. Una Vita, anticipazioni 27 agosto: Lolita svela a Luzdivina cos’ha fatto Genoveva in passato e lei lo dice a Marcelo Luzdivina apprende da Lolita (ma perché quest’ultima ne parla con lei?) le malefatte di Genoveva. La cuoca dei Quesada non se lo fa ripetere due ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 25 agosto 2022) Una27: nella puntata di domani rivedremo, che continuerà a tramare concontro, questa volta attraverso l’inconsapevole. David riceve delle richieste di aiuto contro Luis Manas. Una decisione della vedova di Antonito escatena l’ira di. Una27svela acos’ha fattoin passato e lei lo dice aapprende da(ma perché quest’ultima ne parla con lei?) le malefatte di. La cuoca dei Quesada non se lo fa ripetere due ...

