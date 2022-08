Tonino?Chiacchiero | “Calo di presenze del 30% ma non per colpa del Lungomare”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 25 agosto 2022) di Monica De Santis “Sono 33 anni che gestisco lo stabilimento balneare Mythos e quindi diciamo che posso fare senza alcun problema una comparazione tra le estati passate e quella che stiamo vivendo”. Tonino Chiacchiero, non ha alcun dubbio, ildinegli stabilimenti balneari, almeno quelli della zona Laura non è da imputare al nuovo, o comunque non solo a quello… “Le cause sono diverse.?Quest’anno rispetto agli anni addietro le persone hanno nuovamente avuto la possibilità di andare fuori in vacanza. Quindi sono ripresi i viaggi sia in Italia che all’estero.?Quindi se negli ultimi due anni le persone sono rimaste a causa della pandemia in zona, quest’anno non è stato così e questo ovviamente è il primo fatto di perdita diper noi. A questo poi si deve aggiungere, nelle dovute ...