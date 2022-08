fraumax : @PBerizzi - Andrea_DIF : Leggo di molt* che giustamente parlano di espatriare se vince quella pescivendola che mostra video di stupri in gir… - BuonoSolo : @laGreta_ @GiorgiaMeloni Senti ma che ne dici di Floyd, del bambino morto sulla spiaggia? E degli stupri in piazza… -

la Repubblica

...alla rivolta e alla costruzione delle barricate per impedire l'avanzamento dei carri sulla... Gli, l'uccisione a bruciapelo dell'anziano in bicicletta e quella della famiglia nell'auto in ...Nulla di controverso: quellaè il simbolo della repressione nel sangue da parte del regime ... Soprattutto quando si parla die violenza sulle donne. E mi vergogno francamente di leader ... Stupri in piazza, aborto negato: la campagna elettorale sul corpo delle donne Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È stato inchiodato dalle telecamere il terzo uomo che il 3 luglio scorso partecipò allo stupro di una 43enne brasiliana in piazza Napoli ...