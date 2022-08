Quellochetutti1 : #Stash dei #Thekolors sarà giudice anche ad #Amici22? Ecco cosa ha rivelato ?? - j_gufo : - Papà perché Stash ha chiamato la figlia Imagine? - Perché suo padre ha chiamato lui Stash, un verso di una canzon… - Giangi_ilBoomer : #Stash dei #TheKolors chiama sua figlia #Imagine perché è la sua canzone preferita. Meno male che non gli piaceva B… - Saike_BonTon : @adelovescats Ma è stash dei The Kolors - MartyRockstar : C'era gente che già vedeva Riccardo a Sanremo ?? In caso si fa una nuova band Tommaso paradiso Riccardo Zanotti Dam… -

Vanity Fair Italia

Diventato papà della piccola Imagine, criticato per il nome dato alla figlia, ha detto: Il frontmanThe Kolors ha spiegato di aver sperato fin da subito che fosse un'altra femminuccia. ...e le gioie di essere padre: 'Desideravo una femminuccia', frontamanThe Kolors band sbocciata ad Amici , è diventato papà di un'altra bambina Imagine ; nata dall'amore con Giulia Belmonte da cui ha avuto anche la primogenita Grace. Il cantante, ai ... Stash dei The Kolors: «La bellezza vera si percepisce, non è quella che ammiri e basta» E’ un periodo ricco di impegni e di soddisfazioni questo per il frontman dei The Kolors, sia dal punto di vista lavorativo ... Anche quando siamo stati concorrenti è capitato in corsa”. Poi però Stash ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Una conturbante naked dalle linee filanti e un e ...