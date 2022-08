Salvini “Fare il premier sarebbe l'onore più grande” (Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se gli italiani mi danno fiducia, Fare ilpresidente del Consiglio di questo Paese sarebbe l'onore piùgrande che potrebbe capitarmi”. Lo ha detto il leader della Lega,Matteo Salvini, a “Dritto e rovescio” su Rete4. Se non fa ilpresidente del Consiglio, farà il ministro dell'Interno? “Faròl'allenatore del Milan”, scherza. “Tutti dicono che ilcentrodestra ha già vinto, che la Lega ha già vinto: non lo dicoper scaramanzia”. E ancora: “La prima cosa che Farei al governo ècontrastare i trafficanti di esseri umani”. “Il problema non sono gli immigrati, ma i clandestini che sbarcano a migliaia. Se gli italiani sceglieranno la Lega, sanno cosa scelgono, perchè abbiamo già fermato gli sbarchi e difeso i confini del nostro Paese”, spiega. Inoltre “nel 2023 si possono assumere ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se gli italiani mi danno fiducia,ilpresidente del Consiglio di questo Paesel'piùche potrebbe capitarmi”. Lo ha detto il leader della Lega,Matteo, a “Dritto e rovescio” su Rete4. Se non fa ilpresidente del Consiglio, farà il ministro dell'Interno? “Faròl'allenatore del Milan”, scherza. “Tutti dicono che ilcentrodestra ha già vinto, che la Lega ha già vinto: non lo dicoper scaramanzia”. E ancora: “La prima cosa chei al governo ècontrastare i trafficanti di esseri umani”. “Il problema non sono gli immigrati, ma i clandestini che sbarcano a migliaia. Se gli italiani sceglieranno la Lega, sanno cosa scelgono, perchè abbiamo già fermato gli sbarchi e difeso i confini del nostro Paese”, spiega. Inoltre “nel 2023 si possono assumere ...

