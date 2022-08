"Qui il Pd perderà voti": scatta l'allarme, dove Letta rischia il disastro totale (Di giovedì 25 agosto 2022) Prima le dichiarazioni social anti-sioniste dei giovani candidati dem, poi le foto degli incontri tra esponenti del Pd come Boldrini e Orfini (e Fratoianni di Sinistra Italiana) e il palestinese Mohammad Hannoun, presidente di un'associazione di beneficienza, Abspp, segnalata all'Antiriciclaggio per finanziamenti sospetti a soggetti vicini ad Hamas e autore di feroci dichiarazioni contro Israele: tutto ciò ha fatto storcere il naso a esponenti della comunità ebraica e figure ebraiche del mondo intellettuale. E rischia di allontanare in modo irreversibile il voto di ebrei, pure di sinistra, dal Pd. E di alimentare un clima di intolleranza tale da trasformare l'antisionismo in antisemitismo. «Non si tratta di casi isolati», ci dice Davide Riccardo Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano, «ma di una cultura diffusa soprattutto tra i giovani del Pd in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Prima le dichiarazioni social anti-sioniste dei giovani candidati dem, poi le foto degli incontri tra esponenti del Pd come Boldrini e Orfini (e Fratoianni di Sinistra Italiana) e il palestinese Mohammad Hannoun, presidente di un'associazione di beneficienza, Abspp, segnalata all'Antiriciclaggio per finanziamenti sospetti a soggetti vicini ad Hamas e autore di feroci dichiarazioni contro Israele: tutto ciò ha fatto storcere il naso a esponenti della comunità ebraica e figure ebraiche del mondo intellettuale. Edi allontanare in modo irreversibile il voto di ebrei, pure di sinistra, dal Pd. E di alimentare un clima di intolleranza tale da trasformare l'antisionismo in antisemitismo. «Non si tratta di casi isolati», ci dice Davide Riccardo Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano, «ma di una cultura diffusa soprattutto tra i giovani del Pd in ...

