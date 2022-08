Novak Djokovic ufficialmente escluso dagli US Open 2022: “Aspetterò l’opportunità di competere di nuovo” (Di giovedì 25 agosto 2022) Novak Djokovic è ufficialmente escluso dagli US Open 2022. Gli Stati Uniti non hanno garantito nessuna esenzione al serbo. Di conseguenza, il vincitore di Wimbledon non potrà partecipare all’ultimo Slam della stagione in quanto non in possesso della certificazione vaccinale richiesta dal CDC, il Centro di Controllo e Prevenzione Malattie statunitense, per entrare nel Paese. Djokovic lo scorso 23 agosto erano stato inserito nelle testa di serie del torneo come numero 5, ma ora è arrivata la decisione definitiva che lo estromette da Flushing Meadows. A comunicarlo è stato lo stesso giocatore sul proprio profilo Twitter. “Purtroppo questa volta non potrò recarmi a New York per gli US Open. Grazie per i vostri messaggi di affetto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022)US. Gli Stati Uniti non hanno garantito nessuna esenzione al serbo. Di conseguenza, il vincitore di Wimbledon non potrà partecipare all’ultimo Slam della stagione in quanto non in possesso della certificazione vaccinale richiesta dal CDC, il Centro di Controllo e Prevenzione Malattie statunitense, per entrare nel Paese.lo scorso 23 agosto erano stato inserito nelle testa di serie del torneo come numero 5, ma ora è arrivata la decisione definitiva che lo estromette da Flushing Meadows. A comunicarlo è stato lo stesso giocatore sul proprio profilo Twitter. “Purtroppo questa volta non potrò recarmi a New York per gli US. Grazie per i vostri messaggi di affetto e ...

