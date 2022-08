Maldini: 'Sorteggio che ci soddisfa. Chi ci affronta non sarà felice di averci contro' (Di giovedì 25 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora Sogni — Il d.t. rossonero non si nasconde, e d'altra parte ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora Sogni — Il d.t. rossonero non si nasconde, e d'altra parte ...

FratelliRosson : Alle 22.00 torna l'appuntamento con lo space di Fratelli Rossoneri. Argomenti? Il sorteggio, le parole di Maldini e… - PassioneMilan3 : Maldini sul sorteggio Champions : “L’obiettivo è quello di migliorare. I sogni aiutano ad avere obiettivi.”… - BluCyber_ : RT @theMilanZone_: ??? Maldini: “È un sorteggio che ci soddisfa, vogliamo essere tra le prime due nel gruppo. Non siamo ancora pronti per ar… - sportli26181512 : Maldini: “Sorteggio che ci soddisfa. Chi ci affronta non sarà contento di averci contro”: Maldini: “Occhio alle ins… - CalcioNews24 : #Maldini commenta così il sorteggio del #Milan ??? -