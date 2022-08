Laver Cup 2022, John Isner ed Alex De Minaur completano la formazione del Resto del Mondo (Di giovedì 25 agosto 2022) Con gli innesti dello statunitense John Isner e dell’australiano Alex De Minaur si completa anche la formazione del Resto del Mondo per la Laver Cup 2022: con loro ci saranno il canadese Felix Auger-Aliassime, gli statunitensi Taylor Fritz e Jack Sock, e l’argentino Diego Schwartzman. Già nota la selezione dell’Europa, priva quest’anno di italiani: ci saranno lo svizzero Roger Federer, lo spagnolo Rafael Nadal, il serbo Novak Djokovic, lo scozzese Andy Murray, il greco Stefanos Tsitsipas ed il norvegese Casper Ruud. Si giocherà a Londra, in Gran Bretagna, dal 23 al 25 settembre. FORMAZIONI Laver CUP 2022 Europa Roger Federer Rafael Nadal Novak Djokovic Andy Murray Stefanos Tsitsipas Casper ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Con gli innesti dello statunitensee dell’australianoDesi completa anche ladeldelper laCup: con loro ci saranno il canadese Felix Auger-Aliassime, gli statunitensi Taylor Fritz e Jack Sock, e l’argentino Diego Schwartzman. Già nota la selezione dell’Europa, priva quest’anno di italiani: ci saranno lo svizzero Roger Federer, lo spagnolo Rafael Nadal, il serbo Novak Djokovic, lo scozzese Andy Murray, il greco Stefanos Tsitsipas ed il norvegese Casper Ruud. Si giocherà a Londra, in Gran Bretagna, dal 23 al 25 settembre. FORMAZIONICUPEuropa Roger Federer Rafael Nadal Novak Djokovic Andy Murray Stefanos Tsitsipas Casper ...

