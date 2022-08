“La signora è il funzionario” di scena all’Arbostella

(Di giovedì 25 agosto 2022) Nuovo a appuntamento, questa sera, alle ore 21, all’Arena Arbostella di Salerno, la struttura estiva realizzata dall’amministrazione comunale di Salerno, dila Compagnia dell’Eclissi che presenterà, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, lo spettacolo “Laè il” di Aldo Nicolai, per la regia di Marcello Andria. Lo spettacolo è offerto dal Consorzio La Città Teatrale. L’omaggio che la Compagnia dell’Eclissi ha reso al drammaturgo di Fossano per il centenario della nascita “Commedia di costume dalle inflessioni umoristiche ma dal retrogusto acido e corrosivo, Lae ilfu scritta da Aldo Nicolaj (1920-2004) alla fine degli anni ’70, quando l’opinione pubblica italiana era profondamente scossa da disordini di piazza, lotta armata, strategia della ...

Trismegisto17 : RT @valeriosaitta1: @AleksL74 Poche trasmissioni sono peggiori di quella condotta dalla signora #gentili che anziché ridere alle strampalat… - valeriosaitta1 : @AleksL74 Poche trasmissioni sono peggiori di quella condotta dalla signora #gentili che anziché ridere alle stramp… - monica603277441 : @BettaPiccolotti Un premier deve attenersi ad un protocollo, un funzionario di stato anche, cosa non vi piace delle… - MaxPas_61 : @AssuntaMonte Questa signora dice di essere funzionario direttivo del Ministero della Giustizia. Spero di no, ma ne… -

L'architetto edei trasporti pubblici abita in uno dei tre identici palazzi adiacenti a ... Ben diversa dallo stereotipo dellabohemienne proprietaria di casa a Manhattan che si ...Mi soccorrono in ciò le parole di undella Soprintendenza presente sull'area archeologica, il quale mi ha spiegato che, poco prima della visita dellaSatta (persona che soffre ...Come lei stessa ha dichiarato più volte, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è appassionata del romanzo di J. R. R. Tolkien. Ecco come il genere fantasy, tutte le sue dinamiche e sottocult ...I lati oscuri della morte dell’osservatore dell’ONU in Colombia, girano intorno al suo ambiente di lavoro. La madre racconta gli ultimi 5 giorni di Mario e la decisione di denunciare due funzionari de ...