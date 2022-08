La salatissima multa del Brasile a Facebook per la questione Cambridge Analytica

alexis___97 : McLaren è disposta a pagare una multa salatissima pur di togliersi dai coglioni Ricciardo e i suoi fan son contenti… - zazoomblog : Diesel proibito farlo: rischi una multa salatissima - #Diesel #proibito #farlo: #rischi - Donatel09064683 : RT @LadyLau25624377: @enpaonlus Bene! Sono dei deficienti e, visto che non hanno cervello, spero che li condannino a lavori socialmente uti… - LadyLau25624377 : @enpaonlus Bene! Sono dei deficienti e, visto che non hanno cervello, spero che li condannino a lavori socialmente… - dissa0001 : La mia italianità urla CHE CAZZO FATE SPERO VI DIANO UNA MULTA SALATISSIMA -

Yahoo Finanza

I due hanno subito il ritiro della patente e una, da ottomila euro. (NPK) 24 agosto 2022che va da 841 a 3.366 euro. L'omologazione può riferirsi anche alle dotazioni di un'auto e non soltanto all'intero veicolo. Basta, per esempio, anche un tipo di pneumatico diverso ... Un tir, in Liguria, fa un inversione a U in autostrada. Multa salatissima e ritiro della patente Nelle immagini si vede il lungo mezzo pesante occupare la carreggiata opposta in tutta la sua larghezza per il tempo della manovra, che sembra dilatarsi all'infinito, mentre sopraggiungono le auto, co ...Tentano un'inversione a 'u' in autostrada, per fortuna senza provocare incidenti, ma vengono identificati e multati dalla polizia stradale, che li ...