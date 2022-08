Juventus, CdS: “Paredes per dare una scossa al centrocampo di Allegri” (Di giovedì 25 agosto 2022) Juventus, CDS- Come riporta ad oggi il CdS la Juventus vuole andare al grande affondo per Paredes, ma ci sono delle novità. “Paredes aspetta la Juve. Non è cambiato il pensiero dell’argentino del Paris Saint Germain, nonostante il protrarsi dell’attesa. Tra l’altro, la Roma, sua ex squadra, ha fatto il pensiero di riportarlo nella capitale dopo l’infortunio di Wijnaldum, ma Leandro vuole soltanto la Signora. E così attende che il club bianconero trovi l’incastro giusto per portare al traguardo l’affare. L’incastro di cui sopra è sempre lo stesso, che alla Continassa si cerca ormai da settimane di completare: la cessione di un esubero, in modo da liberare spazio”. “Fisico e salariale, per un nuovo ingresso. Si è provato, senza successo, con Rabiot, che ha rifiutato quasi sul traguardo il Manchester ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 25 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS lavuole anal grande affondo per, ma ci sono delle novità. “aspetta la Juve. Non è cambiato il pensiero dell’argentino del Paris Saint Germain, nonostante il protrarsi dell’attesa. Tra l’altro, la Roma, sua ex squadra, ha fatto il pensiero di riportarlo nella capitale dopo l’infortunio di Wijnaldum, ma Leandro vuole soltanto la Signora. E così attende che il club bianconero trovi l’incastro giusto per portare al traguardo l’affare. L’incastro di cui sopra è sempre lo stesso, che alla Continassa si cerca ormai da settimane di completare: la cessione di un esubero, in modo da liberare spazio”. “Fisico e salariale, per un nuovo ingresso. Si è provato, senza successo, con Rabiot, che ha rifiutato quasi sul traguardo il Manchester ...

