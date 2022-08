InventivaShop | insegne | segnaletica e targhe personalizzate direttamente dal produttore

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) (Milano, 25 agosto 2022) - Milano, 25 agosto 2022 - Quella di(www..com) è una proposta che nasce dall'idea di fornire un supporto tecnico a quanti sono alla ricerca di strumenti professionali per la propria comunicazione visiva. Il catalogo del portale, infatti, annovera decine di prodotti incisi e stampati completamente personalizzabili e realizzati con grande cura artigianale. Una conferma? Le oltre 3.000 recensioni verificate da Trusted Shops. Al giorno d'oggi, brand e aziende necessitano di strumenti che sappiano identificare con stile. Grazie al pratico configuratore dell'e-commerce, studiato per rispondere a qualunque esigenza, è possibile dare vita in pochissimi passaggi al proprio articolo customizzato. A ciò si aggiunge un centro di produzione in cui vengono impiegate attrezzature professionali e macchinari ...