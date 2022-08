Il New York Times: l’Uefa insabbia le indagini su al-Khelaifi, c’è un conflitto d’interessi enorme (Di giovedì 25 agosto 2022) Che ne è stato dell’indagine dell’Uefa sulla furia di Nasser al-Khelaifi e Leonardo contro gli arbitri dopo la sconfitta al stadio Santiago Bernabéu contro il Real Madrid? Le porte forzate, le aste spezzate, le urla, per il Psg eliminato. Il presidente e il direttore sportivo che aggrediscono Danny Makkelie nel tunnel. Tutto più o meno sparito. l’Uefa l’ha insabbiato. Lo ricorda il New York Times in un articolo dedicato al notevole conflitto di interessi del boss del Psg in seno all’Uefa. “Entro 24 ore dall’incidente, la Uefa annunciò di aver aperto un’indagine disciplinare. E poi tacque. Passarono le settimane. Poi mesi. Altri incidenti avvenuti durante le partite Uefa tenutesi dopo la partita tra Real Madrid e P.S.G. furono indagati e giudicati. Ma ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Che ne è stato dell’indagine delsulla furia di Nasser al-e Leonardo contro gli arbitri dopo la sconfitta al stadio Santiago Bernabéu contro il Real Madrid? Le porte forzate, le aste spezzate, le urla, per il Psg eliminato. Il presidente e il direttore sportivo che aggrediscono Danny Makkelie nel tunnel. Tutto più o meno sparito.l’hato. Lo ricorda il Newin un articolo dedicato al notevoledi interessi del boss del Psg in seno al. “Entro 24 ore dall’incidente, la Uefa annunciò di aver aperto un’indagine disciplinare. E poi tacque. Passarono le settimane. Poi mesi. Altri incidenti avvenuti durante le partite Uefa tenutesi dopo la partita tra Real Madrid e P.S.G. furono indagati e giudicati. Ma ...

