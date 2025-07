L’incredibile storia di Mattia l’ergastolano di Bollate che debutterà sul palco del Castello Sforzesco

BOLLATE – “Sono arrivato qui con la rabbia in gola, il cuore in fiamme e il cervello ancora bambino. Avevano invaso la mia casa. Il mio posto, dove c’erano i miei genitori, soli. Nella mia testa si chiamava vendetta. Ora si chiama fine pena mai”. Sul palcoscenico del Castello Sforzesco di Milano, il 31 luglio alle ore 21, ci sarĂ lui, Mattia, 31 anni, detenuto del carcere di Bollate condannato all’ergastolo per un duplice omicidio commesso nel novembre 2012 ad Abbiategrasso. Il monologo “Attraverso la mia ombra” è stato scritto e diretto da Serena Andreani, prodotto dalla cooperativa Le Crisalidi con le coreografie di Federica Ghezzi, Riccardo Rizzoli, Veronica Testoni, racconta la sua storia in carcere e insieme quella collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’incredibile storia di Mattia, l’ergastolano di Bollate che debutterĂ sul palco del Castello Sforzesco

Mattia, detenuto all'ergastolo a Bollate, sul palco al Castello: «Racconto la mia storia. Di ombre scambiate per realtà» - In carcere si è diplomato e sta studiando per la laurea ... Come scrive milano.corriere.it

