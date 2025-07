Cristina Plevani | Per troppo tempo mi sono punita ho rinunciato anche alle emozioni Ora non ho più paura di essere felice

Milano –, 16 luglio 2025 –?????? “Una nuova Cristina Plevani”. A 25 anni dalla vittoria nel primo reality della tv italiana, dal chiaccheratissimo bacio in diretta nella casa del Grande Fratello, così si definisce la bagnina, 53 anni, istruttrice di nuoto e fitness di Iseo che è tornata alla grande trionfando nell’ultima edizione dell’ Isola dei Famosi. “Non è stato solo un gioco: ho affrontato le mie paure, le insicurezze, i sensi di colpa. Finalmente ho urlato la rabbia che avevo dentro fin da bambina, ho liberato l’anima. Mi sento come la donna di Banksy che vomita cuori.”. Cristina non è cambiata in tutto: la semplicitĂ , la schiettezza, l’amore per il suo paese e per gli amici restano quelli di sempre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

